وتبين أن الزوجة"26 عامًا"، تعاني خلال الفترة الأخيرة من سوء معاملة الزوج، الأمر الذي ترتب عليه لجوؤها للمحكمة لطلب حقوقها المادية، بإقامة دعاوى قضائية، وتحدد لها جلسة اليوم لنظرها، لتنشب بينهما مشادات تنتهي بقيامه بإلقاء الزوجة.
وانتقل رجال الأمن والإسعاف لمقر المحكمة، حيث تسببت الواقعة في حالة من التوتر والاستنفار الأمني أثناء الجلسات.
وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى إصابة الزوجة بكسور في الحوض واشتباه بنزيف داخلي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يلقى بزوجته من الطابق الثالث بالمحكمة (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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