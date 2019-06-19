وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الفارغة في منطقة عرب جبور التابعة للدورة"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني والعثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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