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مقتل مدني والعثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص في بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني أثناء مروره ضمن قضاء أبو غريب، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الفارغة في منطقة عرب جبور التابعة للدورة"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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