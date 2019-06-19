كردي ينتحر في مطار إسطنبول الجديد

وقبل إقباله على الانتحار، كتب لايك رسالة على موقع "إنستغرام"، قال فيها إنه تعرض للاضطهاد بسبب كونه كرديا في تركيا.
وقال "يتم دائما استبعادنا لأننا أكراد، ربما بسبب ما سأفعله ستتغير أشياء".
وحسب صحيفة "أحوال" التركية، فإن لايك كان يريد الزواج من امرأة تركية، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب عرقه، حيث أبلغته أنها "لن تتزوج كرديا".
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الحادث.
وأرسل مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على موقع "تويتر"، تعازيه إلى عائلة لايك، مشيرا إلى أن "82 مليون تركي هم جميعا سواسية".
ويمثل الأكراد نحو 20 بالمئة من المجتمع التركي، إلا أنهم يشكون الاضطهاد والتفرقة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
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