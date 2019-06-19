هل سبق وشاهدتم الليل والنهار في الوقت نفسه؟ اليكم هذا الفيديو الرائع

ومن هذا المنطلق، رغم أننا نعلم بأن النهار في بلدنا قد يكون ليل في بلد آخر، الا اننا قد نتفاجئ عند مشاهدة هذا الفيديو الرائع والذي يظهر جمالية الكون.

وفي التفاصيل، فقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي صوّره شخص على متن باخرة تبحر في الاسكا، حيث يصور من شرفة الباخرة جزء من الليل في الجهة اليمنى وسطوع النهار على جهة اليسار.



هذه الظاهرة نادرة الحدوث ولكنها تظهر تعاقب الليل والنهار في مكان واحد وفي الوقت عينه. وهذا ما أثار اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.