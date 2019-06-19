ومن هذا المنطلق، رغم أننا نعلم بأن النهار في بلدنا قد يكون ليل في بلد آخر، الا اننا قد نتفاجئ عند مشاهدة هذا الفيديو الرائع والذي يظهر جمالية الكون.
وفي التفاصيل، فقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي صوّره شخص على متن باخرة تبحر في الاسكا، حيث يصور من شرفة الباخرة جزء من الليل في الجهة اليمنى وسطوع النهار على جهة اليسار.
هذه الظاهرة نادرة الحدوث ولكنها تظهر تعاقب الليل والنهار في مكان واحد وفي الوقت عينه. وهذا ما أثار اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل سبق وشاهدتم الليل والنهار في الوقت نفسه؟ اليكم هذا الفيديو الرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.