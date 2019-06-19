وذكرت في بيان إن الزلزال الذي وقع في بلدة إليتش التابعة للولاية المذكورة في تمام الساعة 3:45 بالتوقيت المحلي (00:45 تغ) بلغت قوته 4.1 درجات، وإن مركز الهزة على عمق 9 كم تحت سطح الأرض تقريبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب شرقي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.