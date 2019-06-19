العطار يدعو إلى أصدار (LC - BG) لتنشيط الاقتصاد العراقي

وقال العطار في بيان صحفي اليوم إن "توفير الرصيد الاحتياطي القوي من النقد والذهب يساهمان في رفع رصيد البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة وتشجيع المستثمرين في أصدار الاعتمادات البنكية LC والحوالات المالية TRANSACTIONS والضمانات البنكية BG مما سينعكس ذلك ايجابا في تنشيط الاقتصاد العراقي ومعدلات التنمية".واضاف العطار ان "العوامل الأخرى التي يجب ان تتبع لتساهم بتنشيط الاقتصاد وهي الطلب من المستمثرين والتجار بوضع ودائعهم من النقد والذهب والسندات المالية في المصارف الحكومية من اجل توفير السيولة النقدية والأرباح التي تكون نحو 8% من قيمة الوديعة وللحفاظ أيضاً عليها وتأمينها في تلك المصارف".

ولفت العطار إلى "أهمية تبني الحكومة خطة تنمية خماسية من اجل بناء وتأهيل المصافي النفطية ومصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات، أضافة إلى مصانع الاسمدة والالبان".

