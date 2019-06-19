قرار عربي مرتقب يطالب الأمم المتحدة بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"

يصوت البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يعتبر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جماعة إرهابية.

جاء ذلك على لسان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

تصريحات السلمي جاءت قبيل وقت قليل من انطلاق جلسة للبرلمان، في القاهرة، ستناقش مواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وقال السلمي إن هناك مشروع قرار أمام جلسة البرلمان، بدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية.

وأضاف أنه سيتم التصويت على القرار ورفعه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

السلمي أكد أن البرلمان العربي لن يتوانى عن التصدي لأي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

مشددا على أن تعمد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخرا في السعودية هو "جريمة حرب".

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ولفت إلى أن "الحوثيين ليس لهم مشروع دولة بل يتبعون مشروعا إقليميا هو مشروع إيران".

من جهته، قال سلطان البركاني، إن"اليمن هو الجرح النازف للأمة العربية"، واصفا مليشيات الحوثيين بالعصابة الإرهابية.





ومند انقلابهم على مؤسسات الشرعية اليمنية عام ٢٠١٤، يشكل الحوثيون مصدر تهديد للأمن والاستقرار في البلاد وكذلك للمنطقة.

إذ لاتزال محاولات مليشيات الحوثي متواصلة في استهداف مناطق في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وكان آخر تلك المحاولات، ما أعلن عنه تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، من إسقاط وتدمير طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية.

وسبق ذلك محاولات حوثية يائسة استهدفت خلالها مطار أبها الدولي في السعودية، الخميس الماضي، بصاروخ أسفر عن وقوع إصابات، في اعتداء إرهابي قوبل بموجة إدانات واسعة على مستوى الدول والمنظمات.

وأمس الأول الإثنين،أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي، داعيا إلى محاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء.