مقتل 17 حوثيا بينهم قياديان في تعز اليمنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 17 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قياديان، فيما أصيب العشرات، الأربعاء، في مواجهات مع الجيش اليمني، شرق وغرب محافظة تعز، جنوبي البلاد.
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني اليمني هاجمت مواقع المليشيا في الجبهتين الشرقية والغربية عقب قصف مدفعي مكثف، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن مقتل 15 حوثياً (8 منهم في دوار القصر والآخرين في الجبهة الغربية)، فضلا عن تدمير آليات عسكرية للمليشيات ومدافع رشاشة ومتارس قناصين.
وأشار المصدر إلى أن قياديين اثنين من مليشيا الحوثي قتلا في كمين نصبه أفراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة، أثناء توجههما إلى جبهات القتال.
وتتكبد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر فادحة من قبل الجيش اليمني والتحالف العربي، وخصوصا في جبهات الضالع وصعدة بجانب تعز والجوف.
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