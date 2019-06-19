أمير الكويت يصل إلى بغداد في ثاني زياراته للعراق

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إلى العراق، في زيارة رسمية هي الثانية له.

ويبحث أمير الكويت، خلال تلك الزيارة غير محددة المدة، جملة من الملفات أبرزها العلاقات الثنائية والمستجدات في الساحة الإقليمية.

وتعد الزيارة هي الثانية لأمير الكويت إلى العراق، منذ توليه مقاليد الحكم عام 2006، جاء وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والزيارة تأتي في ظل تطورات متسارعة وغير مسبوقة تشهدها المنطقة، لاسيما بعد الأعمال العدائية التي استهدفت، قبل أيام، ناقلات نفط في خليج عمان، في حادثة ربطتها دول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا بإيران.

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وكانت الزيارة الأولى لأمير الكويت إلى العراق، عام 2012، حين ترأس وفد بلاده في اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

والشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي زيارة هي الأولى له إلى الكويت منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين أول ٢٠١٨.

وفي 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، ورغبة من الجانبين في حل القضايا العالقة بينهما.

أما عام 2014، فشهد زيارة لرئيس وزراء العراق السابق، حيدر العبادي، إلى الكويت بدعوة من أمير البلاد، حيث بحث خلالها آفاق التعاون الثنائي وتكثيف الجهود لتطويق الإرهاب ومكافحته.

وفي 2018 قام الرئيس العراقي برهم صالح بزيارة رسمية للكويت، في أولى جولاته الخارجية عقب تسلمه منصبه.