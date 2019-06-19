بعد مناظرة مع 4 مرشحين.. جونسون يقترب من خلافة ماي

ازدادت فرص بوريس جونسون، المؤيد الشرس لبريكست، في تصدر السباق لخلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في الجولة الثالثة من تصويت نواب حزب المحافظين الأربعاء بعد المناظرة التلفزيونية أمام المرشحين الأربعة المتبقين.



وحافظ وزير خارجية بريطانيا السابق على هدوئه ولم تصدر عنه أي زلة في المناظرة التي أعقبت جولة تصويت ثانية تجاوز فيها عدد الأصوات الذي حصل عليه المنافسون الثلاثة الأقرب إليه مجتمعين.



وصور نفسه الثلاثاء كسياسي قادر على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تنفيذ رغبة الناخبين البريطانيين الذي صوتوا في استفتاء قبل ثلاث سنوات على الانسحاب.

وقال جونسون في برنامج "أسئلة وأجوبة" على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" استمر ساعة مع الناخبين: "يجب أن نخرج في 31 أكتوبر/ تشرين الأول لأنه بخلاف ذلك، أخشى من أننا سنواجه خسارة كارثية بالثقة في السياسة".

وأضاف: "أعتقد أن الشعب البريطاني ضاق ذرعا".

لكن لم يرفع أحد من المرشحين بمن فيهم جونسون يده عندما سألتهم "بي بي سي" عما إذا كانوا "يضمنون" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيتقلص عدد المرشحين إلى أربعة عندما يجري 313 نائبا من حزب المحافظين في مجلس العموم تصويتهم السري الأربعاء.

ويبدو أن المناظرة الهادئة على نحو مفاجئ لم تغير الشعور المتزايد بأن لا شيء يمنع جونسون من الفوز في هذه المرحلة باستثناء ارتكاب خطأ جسيم.

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ووصفت صحيفة "ذي جارديان" أداء جونسون بأنه "رصين وعقلاني".. وكتبت "واضح أنه ما زال متصدراً السباق، وما زال من شبه المؤكد أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل".

وكان جونسون حصل على تأييد 126 من 313 نائبا محافظا الثلاثاء.

وحصل وزير الخارجية جيريمي هانت على 46 صوتا مقابل 41 صوتا لوزير البيئة مايكل غوف.

وواصل وزير التنمية الدولية المعتدل روري ستيوارت مسعاه رغم قلة حظوظه، وتمكن من مضاعفة عدد أصوات قاعدته إلى 37 صوتا.. وتمكن ساجد جويد بشق النفس من تأمين 33 صوتا هي العتبة الضرورية للانتقال إلى الجولة الثالثة.

مرشحان نهائيان

ومن المقرر أن تُجرى بعد جولة التصويت الثالثة الأربعاء، جولتان الخميس إذا تطلب الأمر حتى لا يبقى سوى اثنين يختار أعضاء الحزب أحدهما في عملية اقتراع تتم عبر البريد بينما يتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز في الأسبوع الذي يبدأ في 22 تموز/يوليو.

وكما حدث في جلسة تصويت الأسبوع الماضي، حلّ هانت في المرتبة الثانية.

ويعتبر ستيوارت مرشحاً مفاجئاً في هذا السباق على السلطة. وقد حلّ في المرتبة الرابعة في دورة تصويت الثلاثاء متجاوزاً بأربعة أصوات جاويد.

وحظي ستيوارت بإشادة لأدائه في مناظرة القناة الرابعة الأحد ولحملته المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى زيادة شعبيته في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستيوارت لـ "بي بي سي" إنه "لا مشكلة" لديه بأن يُنظر إليه على أنه المرشح الهادف إلى "منع وصول بوريس"، متهما الأخير بتقديم تعهدات بشأن بريكست لا يمكنه الوفاء بها.