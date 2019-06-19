نائب رئيس البرلمان العربي يدعو لرؤية موحدة لصد تدخلات إيران وتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول عادل بن عبدالرحمن العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي، إن الأمة العربية تمر بمنعطفات خطيرة تتوجب رؤية عربية واضحة لمواجهة التحديات؛ لذا يجب عليها الاتحاد وفق عمل عربي موحد واستراتيجية واضحة المعالم.
وأدان البرلمان العربي الجرائم والانتهاكات السافرة التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النوب اليمني، مؤكدا أنها تتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان الأربعاء، إنه تلقى رسالةً مكتوبةً من سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب.
وكشف الدكتور السلمي أن انتهاكات الحوثي شملت فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية للذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، خاصة النواب الذين حضروا جلسات المجلس في مدينة سيئون في 13 أبريل/نيسان الجاري.
وانعقد البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، في جلسة غير اعتيادية هي الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة قبل 4 سنوات.
وانتخب النواب سلطان البركاني رئيسا توافقيا للمجلس، إلى جانب انتخاب هيئة الرئاسة بمشاركة 141 عضوا وهو النصاب القانوني.
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