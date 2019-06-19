انت الان تتابع 26 جريحا إثر زلزال قوي وتسونامي في #اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

أصيب 26 شخصا بجروح وسجلت أضرار طفيفة ليل الثلاثاء الاربعاء في القسم الشمالي الغربي من اليابان بعد زلزال عنيف تسبب بتسونامي محدود فيما حذرت السلطات من هزات ارتدادية محتملة.

وبحسب الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا فان 26 شخصا اصيبوا بجروح بينهم اثنان اصابتهما خطرة، بعدما سقطوا او اصيبوا بسقوط أغراض عليهم لكن حياتهم ليست في خطر.

وتضرر أكثر من 40 منزلا كما أوضح، مشيرا الى بعض انزلاقات التربة لكن الاضرار المادية تبدو محدودة نظرا لقوة الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع عند الساعة 22,22 بالتوقيت المحلي الثلاثاء (13,22 ت غ) وشعر به سكان طوكيو، 6,4 درجات بحسب المعهد الاميركي الجيوفيزيائي. وقدرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية بطريقة مختلفة قوته ب 6,7 درجات.

وصدر تحذير من تسونامي في قسم من الساحل الشمالي الغربي لجزيرة هونشو (الابرز في الارخبيل) على طول مناطق ياماغتا ونيغاتا وايشكياوا. أخيرا، سجل تسونامي بامواج ضعيفة ثم تم رفع الانذار بتسونامي.

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لكن السلطات أوصت بالبقاء بعيدا عن الساحل على سبيل الاحتياط.

ولجأ حوالى 600 شخص الى مبان عامة في موراكامي التي كانت الاكثر تضررا.

تقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

في حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال عنيف منطقة أوساكا ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح.

وفي 11 آذار/مارس 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادئ متسببا بتسونامي عاث دمارا واسعا وأودى بحياة آلاف الأشخاص.