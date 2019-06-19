اجتماع يناقش دور الإعلام العربي في التصدي للإرهاب

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ21 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الذي بدأ أعماله، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومثل دولة الإمارات عبدالله الحمادي، بالمندوبية الدائمة لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين بحسب جدول أعماله 4 بنود، يتناول الأول متابعة تنفيذ التوصية رقم 9 الصادرة عن الدورة العادية الـ10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وهو البند الخاص بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

ويستعرض البند الثاني التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول لمديري القنوات الفضائية والإذاعات العربية الرسمية، فيما يتناول البند الثالث متابعة تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، على مدار خمس سنوات، في حين يستعرض البند الرابع التوصيات الصادرة عن ورشة العمل المتخصصة، بشأن توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.