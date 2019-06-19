جماعة مرتبطة بداعش تخطف 10 صيادين وتقتادهم إلى الفلبين

أعلنت الشرطة الماليزية أن جماعة يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي خطفت 10 صيادين قبالة سواحل جزيرة بورنيو واقتادتهم إلى جنوب الفلبين.

ونفذ المهاجمون المدججون بالأسلحة، الثلاثاء، جريمتهم خلال إبحار الصيادين على متن قاربين قبالة سواحل ولاية صباح الواقعة شرقي البلاد في الشطر الماليزي من بورنيو، وقد تمكن 6 أشخاص من الفرار.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "بيرناما" عن الشرطة اشتباهها بانتماء الخاطفين إلى جماعة أبوسياف، واقتيادهم الصيادين إلى جزر في جنوب الفلبين.

إصابة 18 على الأقل في تفجير إرهابي بمطعم جنوب الفلبين

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وتنشط في جنوب الفلبين جماعات مسلّحة عدة من أخطرها جماعة أبوسياف التي غالبا ما تقوم بعمليات خطف لأجانب للمطالبة بفدية مالية، وأعدمت الجماعة مرارا رهائن بقطع الرأس، وقد أعلنت مبايعتها تنظيم داعش الإرهابي

وتشهد المنطقة البحرية الواقعة بين جنوب الفلبين والشطر الماليزي من بورنيو مؤخرا موجة عمليات خطف.. وتتقاسم ماليزيا وإندونيسيا وبروناي جزيرة بورنيو.

يشار إلى أن جماعة أبوسياف الإرهابية، مقرها جزيرة جولو النائية، اتهمت بارتكاب الاعتداء الأكثر دموية في الفلبين، وهو تفجير عبارة عام 2004 في خليج مانيلا أسفر عن مقتل 116 شخصاً.