نظاما أنقرة والدوحة يقتربان من المحاكمة الدولية

تقترب قطر وتركيا من المحاكمة الدولية، بعد ثبوت تورطهما في انتهاكات وجرائم جديدة بحق الشعب الليبي".

ويأتي ذلك بعد تقديم حقوقي ليبي مذكرة شاملة للبرلمان المصري الأحد، تتضمن أدلة تورط بعض المسؤولين القطريين في دعم الجماعات الإرهابية، وأخرى تشير إلى تورط أنقرة في تقديم ‏أسلحة ودعم لوجيستى للإرهابيين بليبيا.. وفق "العين الإخبارية".

وسلم الناشط الحقوقي الليبي سراج التاورغي، الأحد، مذكرة شاملة للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان بالبرلمان المصري، تتضمن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

وأظهرت المذكرة أدلة جديدة ‏على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي ‏مدينة تاورغاء الليبية، التي تم تهجير سكانها قسرا منذ عام 2011، إضافة إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي تعرض لها سكان المدينة، ‏من قتل خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي وأعمال تعذيب على يد المليشيات المسلحة، كما وثقت المذكرة إشراف ضباط قطريين على عمليات التعذيب لبعض سكان مدينة تاورغاء.

وقدم الحقوقي الليبي، خلال لقائه رئيس ‏لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، أسماء بعض المسؤولين القطريين الرسميين، وأدلة ‏على تورطهم في دعم الجماعات الإرهابية بليبيا، كما تضمنت المذكرة ‏أسماء عشرات من العناصر الإرهابية الموجودة بطرابلس حاليا في حماية ‏حكومة فايز السراج، والتي تقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ‏خليفة حفتر.