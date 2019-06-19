قطريون يحاكمون وزيرة الصحة بعد استجواب صوري بمجلس الشورى

وعود وهمية، وقطاع متردي رغم ضخامة الإنفاق، بهذا التعليقات قابل القطريون تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري، بعد جلسة مطولة عقدتها مع أعضاء مجلس الشورى، عقب استجواب قدمها عدد من الأعضاء للاستفسار عن تردي الأوضاع ببعض القطاعات الصحية.

التعليقات الغاضبة التي قدمها عدد من القطريين جاءت ردا على تصريحات وزيرة الصحة العامة، التي قالت إن النظام الصحي في قطر يشهد تطورات مستمرة ويعمل دائماً على تقديم خدمات تتميز بالجودة والنوعية وفق معايير عالمية بما يلبي طموحات سكان الدولة ويستجيب للنهضة الشاملة في قطر والزيادة السكانية الناتجة عنها.

وكشفت خلال جلسة مجلس الشورى أمس حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء المجلس بشأن أوضاع الخدمات الطبية في قطر، عن عدد من المشاريع والخطط الصحية الجديدة التي ستساهم بشكل أكبر في مسيرة تطوير النظام الصحي، وتشمل بناء عدد من المستشفيات المتخصصة الجديدة سواء في القطاع الصحي العام أو الخاص إلى جانب إحداث خدمات جديدة ونوعية ستعمل على تحقيق قفزة جديدة في النظام الصحي الذي احتل المرتبة الخامسة عالمياً وفق التقارير الدولية.

وتطرقت الوزيرة القطرية للمشكلات التي يعاني القطاع الصحي، في اعتراف ضمني بوجود أزمات بخصوص الطاقة الاستيعابية للمستشفيات؟ن مؤكدة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الأسرة مع زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية التخصصية التي تشهد طلباً كبيرا.

ورداً على استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس بشأن تأخّر المواعيد الطبية، أوضحت وزيرة الصحة أن عدد المراجعين لمؤسسة حمد الطبية بلغ العام الماضي مليوناً و700 ألف مراجع، وهو عدد كبير صاحبه إدخال خدمات تخصصية في مراكز الصحة الأولية، حيث سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وبالتالي يتم تلبية حاجة المرضى لمواعيد أقرب بحيث تقل فترة الانتظار.

وأكدت أن المواعيد في العديد من خدمات مؤسسة حمد الطبية أصبحت أسرع من ذي قبل، مثل خدمات العيادات الجلدية التي لا تتجاوز فترة انتظار مواعيدها الأسبوع الواحد بعد أن كانت تتجاوز عدة أشهر، بينما يتم العمل حالياً على تقليل الفترة الزمنية للمواعيد الطبية في العديد من الخدمات التخصصية الأخرى.

لكن في المقابل وجه الكاتب القطري فيصل محمد المرزوقي، سيل من الانتقادات لتصريحات الوزيرة معتبرة وعودها مجرد مسكنات لا طائل من ورائها، وأن الأزمة في القطاع لا تتعلق بالموارد لكنها في الأصل أزمة إدارة.

وقال المرزوقي في تغريدات متتابعة له على حسابه بتويتر : "اطلعت على استجواب مجلس الشورى لوزيرة الصحة التأمين الصحي قريباً زحمة المواعيد، قريباً زيادة عدد الأسرة قريباً، مستشفيات تخصصية قريباً، التحقيق في الأخطاء الطبية، قريباً".

وأضاف: "لا شك أن الحكومة تولي القطاع الصحي اهتماماً رعاية خاصة، ولكن الواقع غير مقبول من وزارة الصحة".

وتابع : "لا أظن هناك دولة خصصت من الموازنات كما خصصت قطر للقطاع الصحي والتعليمي، إلا أن هناك شبه اتفاق ورأي عام على أن هناك مشكلة إدارية أكثر من كونها تخصصية في هذه القطاعات!".

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وأكمل المرزوقي حديثه قائلا: "أعتذر لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين لهذا الاستجواب القصير مني كمواطن.. فقد آلمني حال استجوابكم والذي أظن أنه استقبل سعادة الوزيرة دون تحضير، وكأنكم في جلسة "ميلس" وأظن والله أعلم أن أحدكم لم يعد يمر بتجارب المواطن العادي في صحته ومراجعاته الصحية".

وفي تعليقه على حديث الوزيرة بخصوص وجود خطط مستقبلية لنهضة القطاع الصحي، قال: "خطط مستقبلية! أرغب بهذا التصريح استدعاء وزير الصحة السابق، لاطلاعنا على ما خلفه من مشاريع مستقبلية قبل مغادرته للوزارة!".

ورد المرزوقي على تصريحات الوزيرة التي قالت فيها إنه بقي القليل ليخرج مشروع قانون التأمين الصحي للنور قائلا: "مثل هذا المشروع مفروغ منه! ويوجد لدى معظم دول العالم، لماذا تأخر؟ ألم تصل إليكم الشكاوى منذ أكثر من عشر سنوات من الزحام في المستشفيات العامة والمراكز الصحية والتأخير العمليات والمواعيد؟".

وتفاعل مئات القطريين مع تغريدات المرزوقي مؤكدين أنهم يعانون الأمرين بسبب سوء أوضاع القطاع الطبي، مؤكدين أنهم يضطرون للذهاب للمستشفيات الخاصة، هربا من سوء المعاملة بالمراكز الحكومية، وهو ما يكلفهم مبالغ مالية باهظة.

وكتب آخر على حسابه: " نشوف العجب في المستشفيات وفي المواعيد الله يعينا حلمنا بالتأمين الصحي حتي تخف مشاكلنا مر علينا مثل الضيف وكان وما زال يتمتع به غيرنا من الوافدين".

ويعاني القطاع الصحي في قطر من سوء إدارة تجبر غالبية المواطنين على السفر للعلاج في البلدان العربية الأخرى ويفضلون "مصر والإمارات والكويت".

ووفقا لتقارير محلية يعاني قطاع الصحة من زيادة معدلات الأخطاء الطبية بشكل مبالغ فيه، بسبب اعتماد المستشفيات على أطباء غير أكفاء، حتى أنها وصلت في مستشفى حمد أكبر مؤسسات قطر الطبية لـ6% وفقا لتصريحات رسمية، إضافة للزحام الشديد في المواعيد والذي قد يمتد بالمرضى لشهرين في انتظار تحديد موعد لزيارة الطبيب.

وتنتشر الأمراض المزمنة بشكل ملحوظ في قطر، حيث تصل نسبة الوفيات بسببها لـ 70% من إجمالي حالات الوفيات.

ويزداد نسبة انتشار الأمراض المزمنة في قطر بشكل ملحوظ، وفقا لما أعلنته مؤسسة حمد الطبية، بسبب زيادة أعمار السكان، والانتشار الكثيف لأنماط الحياة غير الصحية، مثل التدخين وعدم ممارسة أي نشاط بدني والعادات الغذائية الضارة.