قيادة القوات المشتركة للتحالف : قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة دون طيار "مسيرة" معادية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم عند الساعة (09:00) من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيرة" كانت باتجاه المملكة.

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وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة دون طيار المسيرة تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة، قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المسيرة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، ممايمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد".

وبين العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.