شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."محلية البرلمان" تناقش مشكلات محافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاكل محافظة دمياط، وذلك بحضور المحافظ. ‌ ‌ ‌ وتناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماعات الثلاثة، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور. Advertisements ‌ ‌ ‌ كما تناقش اللجنة مطالب بمراجعة أعمال محافظة دمياط الخاصة بالخطة والموازنة للعامين 2018 /2019 وخطة خريطة الرصف والصرف وكافة المشروعات الخدمية وكيفية التوزيع على المراكز والوحدات المحلية وتحديد الأولويات، وتوضيح موقف المحافظة من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية وإدارة الموارد، والمواقف، وتعاقدات المدرسين الجدد، والعمالة المؤقتة، والصناديق الخاصة، وأيضا بشأن وقف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط لحين صدور قانون التصالح، ونقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط. ‌ ‌

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