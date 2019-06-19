الرئيس السيسي يصل رومانيا في ثاني محطاته خلال جولته الأوروبية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرومانيا بعد زيارته لبيلاروسيا ، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية . وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست. واستعرض الرئيس السيسي برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس حرس الشرف..كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

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