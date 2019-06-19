وفاة شيخ على طريق نحلة بعلبك بعد انحراف سيارته نحو واد

توفي الشيخ هشام يزبك على طريق نحلة ​بعلبك​ بعد اصابته بنوبة قلبية أثناء قيادته سيارته من نوع BMW مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واستقرارها في واد مجاور.

وحضرت ​القوى الأمنية​ والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وأكد أن سبب الوفاة "جرحة قلبية".