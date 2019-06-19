توفي الشيخ هشام يزبك على طريق نحلة بعلبك بعد اصابته بنوبة قلبية أثناء قيادته سيارته من نوع BMW مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واستقرارها في واد مجاور.
وحضرت القوى الأمنية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وأكد أن سبب الوفاة "جرحة قلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شيخ على طريق نحلة بعلبك بعد انحراف سيارته نحو واد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.