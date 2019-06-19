النشرة: العثور على جثة شاب مشنوق داخل احد المحلات في سعدنايل

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أنه عُثر على الشاب ك. ق (14 عاماً) مشنوقاً داخل احد المحلات في ​سعدنايل​ وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

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