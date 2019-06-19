الرئيس عون استقبل مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالوكالة في الجيش

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالوكالة في ​الجيش اللبناني​، العميد الركن الطيار هشام ذبيان على رأس وفد عسكري مرافق، واطلع منهم على عمل المركز والدراسات الاستراتيحية التي يعدّها.

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