ماهر حمود استقبل رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب

استقبل رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ في مكتبه في صيدا رئيس فرع ​مخابرات الجيش​ ال​لبنان​ي في ​الجنوب​ العميد ​فوزي حمادة​ يرافقه رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد سعيد مشموشي، بحضور المحامي محي الدين حمود والحاج عبد السلام الصالح والشيخ عبد الغني مستو، حيث وضع العميد سماحته بالمفاوضات التي تجري من خلال ​القوات​ الدولية في الجنوب حول ​ترسيم الحدود​ و​الخط الأزرق​ وما يترتب عنها من ترسيم للحدود البحرية المتعلقة بالخلاف حول المنطقة النفطية العائدة للبنان، كما جرى الحديث عن الأوضاع الأمنية في صيدا وجوراها وضرورة تحصين الوضع الأمني ليبقى ثابتا أمام المتغيرات المحلية والإقليمية، وتم التأكيد على ضرورة التعاون الدائم والمستمر لتأمين الامن والاستقرار في منطقة صيدا وجوارها.

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