اخبار العالم

اخماد حريق في مبنى سكني في منطقة المساكن الشعبية في صور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكنت فرق ​الدفاع المدني​، و​الصليب الأحمر​، وجمعية ​كشافة الرسالة​ الإسلامية من إخماد حريق هائل شب في الطابق الثالث، وإمتد الى الرابع في مبنى مؤلف من اربعة طوابق في منطقة المساكن الشعبية شرق صور.

وقد أتت النيران على كامل الطابقين، وأحدثت تصدعا فيهما، كما سجل ​حالات​ اغماء محدودة لدى بعض السكان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخماد حريق في مبنى سكني في منطقة المساكن الشعبية في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا