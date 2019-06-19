اخماد حريق في مبنى سكني في منطقة المساكن الشعبية في صور

تمكنت فرق الدفاع المدني، والصليب الأحمر، وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية من إخماد حريق هائل شب في الطابق الثالث، وإمتد الى الرابع في مبنى مؤلف من اربعة طوابق في منطقة المساكن الشعبية شرق صور.
وقد أتت النيران على كامل الطابقين، وأحدثت تصدعا فيهما، كما سجل حالات اغماء محدودة لدى بعض السكان .
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