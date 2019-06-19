الرئيس عون التقى وفد مجلس الشورى السعودي

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ وفداً من ​مجلس الشورى السعودي​ برئاسة صالح بن منيع الخليوي وبحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع ​السعودية​ رئيس الحكومة السابق تمّام سلام وتناول الحديث العلاقات بين البلدين.

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