اسماعيل سكرية نوه بخطوات جبق بهدف تخفيض اسعار الدواء

نوه رئيس الهيئة الصحية الوطنية الاجتماعية "​الصحة​ حق وكرامة" النائب السابق الدكتور ​اسماعيل سكرية​، "بالخطوات الجدية والمسؤولة التي يقوم بها وزير الصحة ​جميل جبق​، بهدف تخفيض اسعار الدواء، خصوصا ادوية الامراض المستعصية، والتي حققت شركاتها مئات ملايين الدولارات ارباحا غير مشروعة، وذلك، بفعل الادارة الفاسدة المتواطئة التي ادمنت السطو على جيوب الناس وصحتها".

اضاف :"من هنا، اطالب معاليه على الاقل، بكف يد من سجلهم حافل بالنهب والسرقة، وتقارير ​التفتيش المركزي​ تؤكد ذلك، في ظل ظروف لا تسمح بالمحاسبة وكشف الملفات".