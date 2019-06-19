اسماعيل سكرية نوه بخطوات جبق بهدف تخفيض اسعار الدواء

نوه رئيس الهيئة الصحية الوطنية الاجتماعية "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، "بالخطوات الجدية والمسؤولة التي يقوم بها وزير الصحة جميل جبق، بهدف تخفيض اسعار الدواء، خصوصا ادوية الامراض المستعصية، والتي حققت شركاتها مئات ملايين الدولارات ارباحا غير مشروعة، وذلك، بفعل الادارة الفاسدة المتواطئة التي ادمنت السطو على جيوب الناس وصحتها".
اضاف :"من هنا، اطالب معاليه على الاقل، بكف يد من سجلهم حافل بالنهب والسرقة، وتقارير التفتيش المركزي تؤكد ذلك، في ظل ظروف لا تسمح بالمحاسبة وكشف الملفات".
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