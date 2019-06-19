قسطنطين: نحن بحاجة لاصلاحات جذرية عميقة لان اقتصادنا لم يعد يحتمل الديون والضعف بالانتاجية

اشار مستشار وزير الخارجية ​انطوان قسطنطين​ الى اننا نبني شراكة حقيقية، والحديث عن ​المناصفة​ كي لا يبقى احد في موقع ضعف حين نجلس على طاولة حوار. واعتبر اننا في مشكلة نظام لم يحسن ادارة التنوع، وبعض الافرقاء في ​لبنان​ رهن نفسه للخارج، الا ان مشروعنا كان وسيبقى مشروع دولة واحدة مناعتها تنبع من قوتها الداخلية، ودولة تعمل لتجاوز الطائفية.

واعتبر قسطنطين في حديث تلفزيوني، ان ​الموازنة​ الامثل كانت في مكان اخر، وشدد على اننا بحاجة الى اصلاحات جذرية عميقة لان اقتصادنا لم يعد يحتمل الديون والضعف في الانتاجية.

واكد ان العهد اعاد لبنان على الخريطة العالمية السياسية من موقع الفاعل، واليوم هناك وفد روسي في لبنان لدعوة لبنان الى استانا لنكون شركاء في الحوار ووضع الحلول، وهناك مبادرة روسية وضعت على طاولة البحث منذ سنة واليوم يتم تفعيلها، وروسيا شريكة في وضع الحلول في منطقة الشرق الاوسط، وهي قوة فاعلة. اضاف "كما ان هناك وفد سعودي في لبنان كما ان قائد الجيش جوزيف عون في السعودية، وهذا يظهر عدمة دقة الاحايث عن خلاف بين فريق لبناني والسعودية".