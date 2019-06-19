ذبيان دعا للإسراع بإقرار الموازنة وتلقف المبادرة الروسية بخصوص النازحين

دعا رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ القوى السياسية الى عدم الدخول مجدداً في السجالات السياسية على خلفية ملف التعيينات، لأن الظروف لا تسمح بمزيد من المعارك الكلامية والخلافات، مشدداً على ضرورة العمل لإقرار ​الموازنة​ في مجلس النواب، بعد مناقشتها بدل الإنصراف الى المعارك الجانبية التي لا تقدم ولا تؤخر".

ودعا ذبيان الى تلقف المبادرة التي يحملها الوفد الروسي الى لبنان بخصوص ​النازحين السوريين​ وتنظيم عودتهم الى ​سوريا​، أكد في هذا السياق على ضرورة أن تعمل ​الحكومة اللبنانية​ على حل هذا الملف بالتنسيق المباشر والفوري مع ​الحكومة السورية​، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة لبعض الفرقاء.

وحيّا رئيس تيار صرخة وطن الذي ينفذه أهالي ​الجولان​ السوري المحتل رفضاً للإجراءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، مجدداً التأكيد أن الجولان سيبقى سورياً عربياً ولن تنجح صفقة ​ترامب​ في تغيير هوية هذا الجزء العزيز بأهله وأرضه من أرض سوريا. مشيراً الى فشل الهجمة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت دورها الدولة والمحوري، لا سيما بعد إعلان الإمام الخامنئي خلال لقائه ريس حكومة ​اليابان​، رفض أي شكل من أشكال التفاوض مع امريكا تحت ضغط العقوبات والحصار الإقتصداي، والتي تشكل جزءاً من الحرب الأميركية على إيران.