النشرة: طائرتان اسرائيليتان تنفذان طلعات استكشافية فوق العرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن الطيران الحربي الاسرائيلي خرق حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق مزارع شبعا وتنفذ في هذه الاثناء طائرتان من طراز ف 16 طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات منطقتي ​العرقوب​ وحاصبيا امتدادا حتى سماء ​راشيا الوادي​ والقطاع الغربي.

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