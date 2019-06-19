أفادت مصادر "النشرة" أن "​وزارة الطاقة والمياه​ قد وقّعت على رخصة لحفر بئر مياه في ​بلدة مغدوشة​، بعد أن تواصل رئيس ​البلدية​ المهندس ​رئيف يونان​ مع مسؤولين في ​التيار الوطني الحر​، الذين قاموا بدورهم بالتواصل مع المسؤولين في الوزارة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وزارة الطاقة توقّع على رخصة لحفر بئر في بلدة مغدوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.