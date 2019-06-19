جبق التقى دريان: محكومون بالتوافق ومن المفترض ان تتم التعيينات

أوضح وزير الصحة ​جميل جبق​ في تصريح اثر لقائه مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ان " المشكلة التي نعاني منها اليوم هي مشكلة الميزانية العامة الموجودة والحاجة الملحة ليكون عندنا ميزانية أكبر، تناقشنا اليوم بهذا الموضوع وتكلمنا ب​تفاصيل​ كثيرة، وان شاء الله تسير باتجاه الحل، وأظن أنكم علمتم بأن جزءا من أموال ​المستشفيات الخاصة​ يحول الى ​المصارف​، وجزءا كبيرا من أموال الأطباء أيضا يحول الى المصارف، وان شاء الله من الآن ولوقت قصير بسدد كافة الحسابات المتوجبة على ​وزارة الصحة​ للمستشفيات الخاصة و​المستشفيات الحكومية​".

وأضاف "اليوم كنا نناقش موضوع المستوصفات الموجودة في لبنان والبالغ عددها بحدود 220 مستوصفا تابعين لوزارة الصحة، هي مراكز رعاية أولية، وكم ان هذه المستوصفات مهمة جدا من ناحية تخفيف العبء عن وزارة الصحة لأن لها ميزانية خاصة موجودة بتمويل من ​البنك الدولي​ كي نقوم بمشروع يغطي حاجات 300.000 او 400.000 مواطن على صعيد لبنان كله، ونحن ان شاء الله مستمرين بالمشروع الى ما لا نهاية؛ إضافة الى قصة الدواء والذي نتكلم عنه في كل مناسبة، أنجزنا أمورا كثيرة على صعيد الدواء، وقدرنا ان نخفف الفاتورة الاستشفائية المرتبطة بالدواء، وان شاء الله في الشهر القادم سنعقد مؤتمرا صحفيا لنعلن للشعب اللبناني كل التخفيضات التي تمت على صعيد الفاتورة الاستشفائية في لبنان".

وردا على سؤال قال: "لبنان بلد محكوم بالتوافق، ليس من الممكن هذا البلد ان يُحكَم او يتابع طريقه من غير اي توافق سياسي، مذهبي، طائفي، سمه ما شئت، وان شاء الله الأمور محلولة، نصل في بعض الأحيان للقليل من التشنجات ومواقف عالية النبرة، ولكن بالنهاية كله يعود الى المستوى المطلوب ان يكون في هذا البلد.

وعن ملف ​التعيينات​ قال: "من المفترض ان تتم، لانه اذا كنا نتكلم بتوافق سياسي ستتم التعيينات بتوافق سياسي، فلا احد يستطيع ان يفرض شيئا على احد بالبلد، بكل صراحة. وانا متفائل جدا كلبناني، في وطن نهائي لي لبنان، لي ولعائلتي، وليس عندنا بديل، يجب ان نحافظ على هذا الوطن لنقضي حياتنا به".