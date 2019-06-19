النشرة: ازالة الاجراءات امام المجلس الشيعي على طريق المطار بالكامل

علمت "​النشرة​" انه تمت ازالة السياج الحديدي امام ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ على ​طريق المطار​ بالكامل، حيث تم ازالة اليوم الحائط الفاصل اليوم بعد ازالة بلوكات الباطون منذ شهرين تقريبا.

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