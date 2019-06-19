الحريري: لا مماطلة في لجنة المال والموازنة وهناك نقاش إيجابي

اكد رئيس الحكومة سعد الحريري انه لا مماطلة في لجنة المال والموازنة وهناك نقاش إيجابي وهدفنا الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة لان وضعنا الاقتصادي صعب ونحن بحاجة للاصلاحات، واوضح في تصريح له من المجلس النيابي بعد حضور جلسة لجنة المال والموازنة الى ان التعاون بين مجلسي النواب والوزراء يجب أن يكون قائماً وما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا.
ولفت الى اننا لسنا سلبيين بل ايجابيين، ونحن نتمنى على الجميع التفكير بالنمط الايجابي، واليوم لا يوجد حزب رابح بل لبنان هو الرابح.
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