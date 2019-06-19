رئيس الجامعة اللبنانية: منع السفر لكافة افراد الهيئة التعليمية الا في حالات الضرورة القصوى

أصدر رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ بهدف تمكين الكليات من إنهاء العام الجامعي 2018 – 2019، تعميمًا يُمنع بموجبه السفر لكافة أفراد الهيئة التعليمية إلا في ​حالات​ الضرورة القصوى أو المشاركة في مناقشة أطروحات الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج، وذلك وفقًا للاتفاقيات المعقودة مع الجامعة اللبنانية وبعد الحصول على إذن خاص من رئيس الجامعة. واعلن ايوب تعليق العمل بالفقرة 1 من المادة الأولى من القرار 2533 تاريخ 6/9/2013 (تعديل القرار رقم 403 تاريخ 23/2/2001 تفويض بعض من صلاحيات رئيس الجامعة إلى رؤساء الوحدات الجامعية) لحين انتهاء ​العام الدراسي​.

كما أصدر أيوب مذكرة إدارية طلب فيها من العمداء والمدراء في كافة كليات وفروع ومراكز الجامعة اتخاذ الإجراءات الأكاديمية والإدارية لتسهيل معاودة الدراسة صباح الخميس في 20 حزيران 2019. وبموجب المذكرة، طلب أيوب من العمداء والمدراء الإفادة عن أسماء الأساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم التعليمية والإدارية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الهادفة إلى إنقاذ العام الجامعي وصولًا إلى إنجاز الامتحانات وإصدار النتائج النهائية.