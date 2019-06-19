توقيف شيخ في باب التبانة بعد اعترافات لموقوفين بتورطه بقضايا ارهاب

اوقف جهاز أمن الدولة عند منتصف الليل الشيخ ايمن خرمة، وذلك بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة باب التبانة في طرابلس.
وأفادت معلومات للـ"LBCI" أن التوقيف جاء بعد رصد ومتابعة وباعترافات لموقوفين اخرين بقضايا ارهاب وسلاح في باب التبانة.
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