توقيف شيخ في باب التبانة بعد اعترافات لموقوفين بتورطه بقضايا ارهاب

اوقف جهاز أمن الدولة عند منتصف الليل الشيخ ايمن خرمة، وذلك بعد ​مداهمة​ منزله الكائن في منطقة ​باب التبانة​ في ​طرابلس​.

وأفادت معلومات للـ"LBCI" أن التوقيف جاء بعد رصد ومتابعة وباعترافات لموقوفين اخرين بقضايا ​ارهاب​ وسلاح في باب التبانة.