المتقاعدون العسكريون: الحكومة مدعوة للرحيل إذا لم تسترد أموال الشعب المنهوبة

دعا العسكريون ​المتقاعدون​ الذين يعتصمون امام مبنى الواردات ب​وزارة المالية​ في ​بشارة الخوري​، "الى تطبيق قانون من اين لك هذا واسترداد اموال الشعب المنهوبة، وإلا ​الحكومة​ مدعوة للرحيل" وحذّر المتقاعدون في بيان خلال وقفتهم "الحكومة الفاشلة التي تسوّق لموازنة العار فتضرب الاستقرار المجتمعي بواسطتها، من الاستمرار في هذا النهج"، كاشفين ان "كافة الاهداف مباحة لنا بما فيها ​مطار بيروت الدولي​، ووجودنا هنا رسالة تحذير للحكومة الفاشلة، التي ندعوها الى تعديل سياستها الجائرة،" وأكّد المعتصمون ان "​الجيش​ سيبقى الصخرة المنيعة التي ستتحطم عليها مؤامرات الداخل والخارج،" داعين " الى حماية حقوق المواطنين وكرامة الوطن" .

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