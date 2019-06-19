عشرات الجرحى إثر زلزال قوي وتسونامي في اليابان

أصيب 26 شخصا بجروح وسجلت أضرار طفيفة ليل الثلاثاء الاربعاء في القسم الشمالي الغربي من ​اليابان​ بعد ​زلزال​ عنيف تسبب ب​تسونامي​ محدود فيما حذرت السلطات من هزات ارتدادية محتملة. وبحسب الناطق باسم ​الحكومة​ ​يوشيهيدي سوغا​ فان 26 شخصا اصيبوا بجروح بينهم اثنان اصابتهما خطرة، بعدما سقطوا او اصيبوا بسقوط أغراض عليهم لكن حياتهم ليست في خطر.

وتضرر أكثر من 40 منزلا كما أوضح، مشيرا الى بعض انزلاقات التربة لكن الاضرار المادية تبدو محدودة نظرا لقوة الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع مساء الثلاثاء وشعر به سكان ​طوكيو​، 6,4 درجات بحسب المعهد الاميركي الجيوفيزيائي. وقدرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية بطريقة مختلفة قوته ب 6,7 درجات.

وصدر تحذير من تسونامي في قسم من الساحل الشمالي الغربي لجزيرة هونشو (الابرز في الارخبيل) على طول مناطق ياماغتا ونيغاتا وايشكياوا. أخيرا، سجل تسونامي بامواج ضعيفة ثم تم رفع الانذار بتسونامي. لكن السلطات أوصت بالبقاء بعيدا عن الساحل على سبيل الاحتياط..