وصول أمير الكويت إلى مطار بغداد الدولي والرئيس العراقي باستقباله

وصل ​أمير الكويت​ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح إلى ​مطار بغداد الدولي​ والرئيس العراقي ​برهم صالح​ في استقباله.

وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012 لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، لاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان.