أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية ان عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لها توقفت موقتا صباح اليوم نتيجة انقطاع مياه التبريد، لكن الصادرات لم تتأثر.
وذكرت الشركة في بيان، أن "عمليات التكرير في المصفاة تأثرت صباح اليوم نتيجة انقطاع في مياه البحر القادمة من منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعة والتي تستخدم في تبريد الوحدات الإنتاجية للمصفاة".
وأضافت الشركة أن "عمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الموقت".
كانت هذه تفاصيل خبر توقف موقت لعمليات مصفاة تابعة للبترول الكويتية لكن الصادرات لم تتأثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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