دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بوريس جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر

لندن (رويترز) - قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا يوم الثلاثاء إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول مؤكدا أنه إذا لم يحدث ذلك، فستخسر الحكومة الثقة بشكل كارثي.

وقال خلال مناظرة تلفزيونية مع أربعة مرشحين آخرين يسعون لنيل المنصب "علينا أن نخرج بحلول 31 أكتوبر لأنه إذا لم يحدث ذلك فأخشى أننا سنواجه خسارة كارثية في ثقة (المواطنين) في السياسة".

وأضاف "إذا لم نقم بذلك، إذا لم ننسحب بحلول 31 أكتوبر، فأعتقد أننا سندفع ثمنا باهظا للغاية".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)