شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحقق اليوم مع ميدو بتهمة السب والقذف على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،اليوم الأربعاء، التحقيق مع لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) وذلك فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

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وكان المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام قد وجه خطاباً للمهندس مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طلب خلاله الإفادة بشأن عدد المتابعين لصفحة "ميدو" على الفيس بوك، والتأكد من مدى انتساب هذه الصفحة للاعب، فضلاً عن طلب الرأى الفنى بشأن حجب الصفحة فى حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذلك.

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وأرفق الأعلى للإعلام فى خطابه اسطوانة مدمجة تحتوى على عنوان صفحة "أحمد حسام ميدو"، وصورة من المادة المنشورة عليها، والتى تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية.