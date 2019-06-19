شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة كولومبيا وسكرتير بسفارة روسيا ضيوف "خارجية البرلمان" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، سفيرة دولة كولومبيا وذلك بمقر اللجنة اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

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كما يعقد النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة لقاء مع سكرتير ثان سفارة روسيا بمقر اللجنة، أيضا اليوم الاربعاء، للحديث عن عدد من الأمور المشتركة، وكيفية تعزيز التعاون البرلماني.

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وكانت اللجنة قد ناقشت الأسبوع الماضي، عددا من الموضوعات من بينها تطوير المدارس المصرية، ونقل الخبرات العالمية إليها، بمشاركة مجلس علماء مصر.

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