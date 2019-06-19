جامعة الأزهر تصدر تكليفًا جديدًا للعمداء المنتهية مدتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا، بتكليف العمداء، الذين انتهت مدتهم، بتسيير أعمال كلياتهم، حتى نهاية العام الجامعي الجاري، اليذ ينتهي في الـ31 من يوليو المقبل.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، في بيان الأربعاء، التهنئة والشكر للعمداء لجهودهم وعطائهم المشهود خلال فترة توليهم لعمادة الكليات التي شملها القرار، مما كان أعظم الأثر في رفعة شأن الجامعة وتقدمها ونجاحها في القيام بدورها ورسالتها على أكمل وجه.