سحب الملفات في هذا الموعد.. 15 معلومة عن المعاهد الصحية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة ( علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) خريجي العامين الدراسي 2017- 2018، 2018- 2019، بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن شروط ومواعيد التقديم:

- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) عن 60% وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%.

- ألا يقل السن عن 17 عامًا ولايزيد عن 21 عامًا في الأول من أكتوبر2019 .

-أن يكون مصري الجنسية وليس عن طريق التجنس.

- أن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية - نفسية – لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية – لغة إنجليزية ).

- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

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- ألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالفصل منها، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

- مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة.

- يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي.

- يتم إيفاد المتطوع / المتطوعة ببعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في أفرع التمريض المختلفة.

- يحصل المتطوع على جميع الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

- سحب ملفات القبول من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينه دمنهور بمحافظة البحيرة، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة، ومن المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقه الهايكستب، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي (بنطاق المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية (بنطاق مستشفى مصطفى كامل العسكري) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكري).

- يبدأ سحب الملفات من الأماكن السابقة اعتبارا من 1/7/2019 إلى15 /8/ 2019، وآخر موعد لتقديم الملفات 24/8/2019، على أن يكون تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة (لاستلام ملفات الذكور) والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي (لاستلام ملفات الإناث).