"مستقبل وطن" ينتقد تدخل أردوغان في الشأن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد المستشار أحمد فوزي، أمين الشئون المالية والإدارية لحزب مستقبل وطن، وعضو الأمانة العامة للحزب، رفضه القاطع تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتدخل السافر وغير المقبول في الشأن المصري.
وأضاف "فوزي" في بيان اليوم، حول مزاعم الرئيس التركي تجاه مصر وتجاه وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه مجرد اصطياد في الماء العكر، مشيرا إلى أنها محاولات فاشلة للنيل من الدولة المصرية، وتشويه صورتها في المحافل الدولية.
وشدد عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، على أن شعب مصر اختار قائده وهو من ثأر من جماعة الإخوان الإرهابية، وهو من أسقط حكم المرشد، وهو صاحب الإرادة الحرة الوحيدة في هذا الوطن وهو وحده القادر على تحديد مستقبل الدولة.
وأشار إلى أن أردوغان يحاول إلهاء الشعب التركي عن فشله الاقتصادي المشهود، وهو أصغر من أن يتطاول على قضاء مصر الشامخ، مشيرا إلى أنه ينظر إلى ما آلت إليه تركيا فى عهده من استبداد وتزوير انتخابات ومحاولة ستر أفعاله الارهابية في حق الشعب الليبي مساندة للإرهابيين.
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