"النقل" تبحث مشروع مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر مع "بومبارديه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

عقدت وزارة النقل، اجتماعا مع مسئولي شركة "بومبارديه" العالمية لبحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مجالات المونوريل المقرر تنفيذه لأول مرة في مصر، بحضور قيادات وزارتي النقل والإسكان وهيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، ناقش الاجتماع، إمكانية التعاون في تصنيع وتوريد ١٠٠ جرار جديد وإعادة تأهيل ٥٠ جرار "هنشل" تعمل ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد، وإعادة تأهيل ٤٠ جرار "ايدترانس" تحت إشراف مهندسين وخبراء من شركة "بومبارديه" وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل الخبرات إليها وباستخدام قطع الغيار الأصلية لهذه الجرارات مع تجهيز مكان إضافي بورش آيرماس بالسبتية لإجراء العمرة لهذه الجرارات.

كما تابع اللقاء، آخر المستجدات الخاصة بمباحثات اللجنة الفنية للمشروع مع تحالف "بومباردييه- المقاولون العرب- أوراسكوم"، الفائز بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، والتي تتم بصفة يومية لإنهاء التفاوض على جميع النقاط لتوقيع العقد قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

وشددت الوزارة، على أهمية المشروعين، في ظل اهتمامها بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.