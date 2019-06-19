ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة قبل طرحها بالأسواق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 5 أطنان أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة تبريد دون ترخيص بمنطقة الدخيلة. وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مالك ثلاجة دون ترخيص لتجارة وحفظ المواد الغذائية بمنطقة الدخيلة بتجميع وحيازة كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة. Advertisements استهدفت حملة أمنية الثلاجة المشار إليها، وعثر على 5 أطنان من أسماك "السبيط" أجنبى المنشأ مجهول المصدر وبدون ثمة فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازته. وتبين قيام المذكور بحل الأسماك من التجميد بتلك الثلاجة غير المستوفاة للإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تصنيع وتداول الغذاء وطرحه للبيع للجمهور على أنه "سبيط بلدى طازج مرتفع الجودة". تحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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