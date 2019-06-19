ضبط عصابة سرقة "حمولات السيارات" النقل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض عصابة، تضم 8 أشخاص، تخصص في إرتكاب جرائم سرقة حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطرق الساحلية والصحراوية، بأسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة محرم بك تفيد قيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلى، والطريق الصحراوى بإسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها مستخدمين 3 سيارات نقل وملاكى.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

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وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بإرتكاب 8 حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة "محرم بك، ثان العامرية، النوبارية، الرحمانية".

أرشد المتهمون عن المسروقات لدى عميلين لهم "تاجرين" - لهما معلومات جنائية مسجلة "سيئى النية"- جري ضبطهما وبحوزتهم المسروقات "أكسسورات هواتف محمولة، أجولة دقيق، أتواب قماش، ملابس، أدوات كهربائية، بويات".

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.