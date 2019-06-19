متحدث نفطي عراقي يدين قصف مجمع نفطي بالبصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البصرة - (د ب أ):
أدان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد اليوم الاربعاء القصف التي تعرضت له منشآت تابعة لشركة الحفر العراقية بمحافظة البصرة وتسببت بإصابة ثلاثة من عمال شركة الحفر بجروح.
وقال جهاد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "هذا الحادث التخريبي مدان ، وأننا في وزارة النفط عازمون على العمل على تطوير المنشآت النفطية ، وهكذا اعمال سوف لن تثني من عزيمة العاملين في شركات الوزارة والشركات الاخرى".
وأضاف أن "جميع الحقول النفطية في محافظة البصرة مؤمنة من قبل قوات شرطة الطاقة والقوات العراقية ، وأن عمليات الانتاج والتصدير تسير اليوم بشكل طبيعي في حقول المحافظة".
وكان مسؤول بشركة نفط البصرة أفاد صباح اليوم بإصابة ثلاثة عمال عراقيين بجروح جراء سقوط صواريخ كاتيوشا على مجمع نفطي في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة 550 كلم جنوب بغداد.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ (د.ب.أ) إن "رشقة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على مجمع لشركة حفر الآبار النفطية العراقية في منطقة البرجسية، ما تسبب في إصابة ثلاثة من عمال الشركة بجروح وإلحاق أضرار بالمكان".
وأضاف أن "المنطقة التي سقطت بها الصواريخ لا تضم أي نشاط أو حقول نفطية تديرها شركات أجنبية".
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