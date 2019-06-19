البرلمان العربي يناقش مشروع قرار لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

‌يناقش البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لتصنيف جماعة الحوثيين في اليمن والمدعومة من إيران، كجماعة إرهابية.

عقد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، يعقبها الجلسة العامة للبرلمان.

وقال السلمي خلال المؤتمر أنه سيتم التصويت على مشروع القرار ورفعه إلى الأمين العام للجامعة العربي، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة.

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وأضاف أن البرلمان العربى لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

وأستعرض المؤتمر الصحفي جرائم ميليشيات الحوثيين ضد الشعب اليمني، وجرائمهم ضد دول الجوار من استهداف المنشآت المدنية وغيرها.

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن ما حدث مؤخرا من انتهاكات وتعد على الأراضي السعودية بعد "جريمة حرب".